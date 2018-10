O boxe mundial tem um novo “dono”. Trata-se de John Skipper, de 62 anos, ex-chefão da ESPN e que há cinco meses assumiu a presidência executiva da britânica Perform Group, maior empresa de streaming da atualidade, para cuidar do esporte, principalmente da nobre arte.

Neste curto período, Skipper já conseguiu revolucionar as transmissões de boxe. O canal HBO realizou neste sábado sua última transmissão, após mais de 40 anos acumulando tradição. Ano que vem será a vez do canal Showtime.

Tudo isso por causa da DAZN, se pronuncia ‘Da Zone’, que está contratando os grandes astros do pugilismo atual para que suas lutas sejam transmitidas em streaming, ou seja, pela internet. Com custos mais baixos e ganhos maiores para todos os envolvidos. A luta entre o mexicano Saul Canelo Alvarez e o britânico Rock Fielding poderá ser vista nos países on de DAZN atua por US$ 9,99 ao contrário dos US$ 89,99 do pay per view.

Vejam os valores dos principais já assinados:

US$ 1 bilhão com a Matchroom em oito anos – US$ 125 milhões por ano

US$ 40 milhões comprou a UK Boxing e vai fazer 16 programações, cada uma com US$ 5,31 milhões.

US$ 365 milhões por 11 lutas nos próximos cinco anos com Saúl Canelo Álvarez

US$ 53 milhões por dez programações com a Golden Boy Promotions

Total de US$ 251 milhões por ano

E muito mais vem por aí.

“Eu não vou embora até fazermos um acordo”, disse Skipper a Oscar De La Hoya, CEO da Golden Boy Promotions, na época da assinatura do contrato. De La Hoya disse que Skipper chegou para a reunião com o “cheque em branco”.

Além dos Estados Unidos e Inglaterra, Skipper negocia com empresários do Japão e Alemanha, que possuem grandes programações de boxe.