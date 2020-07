Exames de covid-19 vão determinar equipe olímpica de boxe para viagem de treino em Portugal

Uma equipe brasileira de boxe olímpico, vai treinar durante um mês em Portugal como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ano que vem, no Japão. “Os nomes dos atletas vai depender dos resultados do exame do coronavirus. Só embarca que estiver livre do corona”, disse o técnico Mateus Alves.

O grupo de 11 boxeadores e dois técnicos vão treinar de 18 de julho até 18 de agosto. O embarque está previsto para a próxima sexta-feira. Um dos destaques do time brasileiro é a campeão mundial dos pesos leves (até 60 quilos) Beatriz Ferreira.