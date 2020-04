Fã de boxe, Benjamin Back elege o melhor pugilista e a luta inesquecível

Mais uma celebridade que gosta de boxe. A vez é de Benjamin Back, apresentador do FOX Sports. “Sempre acompanhei muito o boxe, até porque é um esporte que adoro!”

Admirador do estilo de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Roberto (Manos de Piedra) Durán e George Foreman, Benja destaca o seu preferido dentro do ringue. “Sua força, velocidade e fúria fizeram de Mike Tyson o maior de todos.”

Com seu ídolo em ação, o apresentador considera “emblemática” a luta de 1997, quando o Iron Man mordeu as orelhas de Evander Holyfield e foi desclassificado no terceiro assalto.