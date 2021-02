Fã do boxe! Olha o que DAZN, CMB e EA SPORTS estão preparando para você!!!

Os fãs do boxe não perdem por esperar. DAZN, CMB e EA SPORTS vão lançar em breve o “eSports Boxing Club”, um novo game com toda a tecnologia disponível para que você crie o seu campeão ou jogue com os maiores nomes da nobre arte mundial.

Grandes nomes do boxe do passado e do presente vão estar representados no jogo que promete duelar com os da NBA, NHL e NFL.

Tudo está sendo mantido em sigilo, mas as informações dão conta de que o empresário Eddie Hearn está cuidando dos contratos com os boxeadores que possuem contrato com a plataforma DAZN.

Já o Conselho Mundial de Boxe está em contato com as lendas, que também estarão representadas no jogo. A diversão tem o apoio da tradicional revista “The Ring”. É imperdível!