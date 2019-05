Fabio Maldonado luta neste sábado nos Estados Unidos com transmissão da DAZN

Queixo duro, mão pesada e um ótimo caráter. Essas são algumas das qualidades do peso pesado Fabio Maldonado, que luta neste sábado, em Maryland, Estados Unidos, pelo título internacional da Associação Mundial de Boxe (AMB), diante do norte-americano Michael Hunter. O evento completo terá transmissão do DAZN a partir das 20 horas.

O “Caipira de Aço”, como é conhecido Maldonado, é garantia de boas lutas, tanto no boxe como no MMA. Diante de adversários fracos, Maldonado acumulou um cartel de 26 vitórias, com 25 nocautes. Aos 39 anos, enfrentou rivais mais poderosos nas suas últimas duas lutas e perdeu.

A missão de Maldonado diante de Hunter não será fácil. O americano é mais jovem (30 anos contra 39), mais alto (1,88 metro contra 1,85 metro) e mais experiente. Em seu cartel, Hunter apresenta uma derrota por pontos frente ao ucraniano Oleksander Usik, um dos grandes nomes da nobre arte atual, e um nocaute imposto sobre o grandalhão Alexander Ustinov no fim do ano passado.

Hunter aparece em 11º lugar no ranking da Federação Internacional de Boxe, em 12º na Associação Mundial de Boxe e 19º no Conselho Mundial de Boxe.

Além de Hunter x Maldonado, o evento ainda tem como destaque o duelo entre os pesos leves Devin Haney (EUA) e Antonio Moran (México), pelo cinturão dos leves do Conselho Mundial de Boxe.