‘Famoso’, Patrick Teixeira ganha espaço no ‘Esporte Espetacular’

Quem sintonizar a TV Globo domingo de manhã poderá ver uma matéria especial sobre Patrick Teixeira no programa “Esporte Espetacular”. A produção começou a ser feita na semana passada e terminou ontem.

Campeão mundial dos médios-ligeiros, desde o dia 5, quando foi nomeado detentor do cinturão após o mexicano Jaime Munguia abdicar do título, Patrick também foi capa do site da Organização Mundial de Boxe.

Ao desembarcar na semana passada, em São Paulo, o pugilista foi homenageado, em Santos, pela Memorial, empresa que patrocina o lutador, e também em Sombrio, Santa Catarina, sua cidade natal.