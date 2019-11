Favorito, Wilder está dois quilos mais pesado diante de Ortiz, que está dois quilos mais leve

Deontay Wilder é o favorito na bolsa de apostas para vencer o segundo combate diante de Luis Ortiz, neste sábado, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. O duelo, no qual estará em jogo o cinturão mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial de Boxe, que é do norte-americano desde 2015, terá transmissão do FOX Sports.

Para cada US$ 550 apostado em Wilder, o apostador fatura US$ 100 em caso de vitória do norte-americano. Azarão. Ortiz paga quatro vezes o apostado nele.

Em março do ano passado, a vitória foi de Wilder, por nocaute técnico no décimo assalto, após quase cair, em uma luta bastante equilibrada, na qual o cubano também teve boas chances de vencer.

No primeiro duelo, Wilder pesou 97,522 quilos, enquanto Ortiz acusou 109,315. Desta vez, o americano está com 99,563, contra 107,274 do adversário.