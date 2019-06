Federação Paulista de Boxe procura um ginásio para a disputa do tradicional Torneio Luvas de Ouro

A Federação Paulista de Boxe, por intermédio de seu presidente, Newton Campos, procura um local para a disputa do tradicional “Torneio Luvas de Ouro”, que terá em sua nova edição disputas no masculino e feminino. “NOssa intenção é revelar talentos para o boxe profissional. Os campeões vão se profissionalizar”, disse Newton Campos.

Segundo o dirigente, um número elevado de atletas já estão inscritos na espera de um local para receber os eventos. “Temos uma programação a seguir, por isso temos pressa em encontrar um local, mas ninguém tem dinheiro para ajudar e organizar”, afirmou Newton.

O “Luvas de Ouro” , juntamente com o “Forja de Campeões” são os torneios mais tradicionais do boxe amador do Brasil. Todos os boxeadores que fizeram história na nobre arte nacional tiveram início nesses torneios. Esse caminho foi seguido por Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Sertão, Popó, Servílio de Oliveira, Maguila e tantos outros.

Um local tradicional e que por muitos anos recebeu o torneio foi o ginásio Baby Barioni, mas o complexo esportivo está em reforma há cino anos e não tem data para ser liberado.