Fica difícil imaginar uma luta de boxe entre Tyson Fury e Tom Schwarz após a entrevista coletiva

As encaradas entre os boxeadores são momentos tensos e muitas vezes causam transtornos violentos. Não para Tyson Fury e Tom Schwarz. Os dois grandalhões, que se enfrentam neste sábado, em Las Vegas, esbanjaram bom humor durante entrevista coletina nesta quarta-feira e criaram grande expectativa para a pesagem de sexta-feira.

O britânico Fury é um showman. Seu paletó repleto de fotos de lutadores do passado foi um charme. “Ele é a maior figura do boxe depois de Muhammad Ali”, divertiu-se o empresário Bob Arum. O alemão Schwarz entrou no clima descontraído e posou de modelo.

Fica difícil imaginar uma luta de boxe entre dois caras tão simpáticos, mas não se engane. Na hora em que o gongo soar, o bicho vai pegar. Esta luta é importante para o futuro da principal categoria do boxe. E os pugilistas sabem disso. Muita coisa estará em jogo.

Apesar de todo este interesse, o duelo não será transmitido para o Brasil. Saudades do Luciano do Valle!!