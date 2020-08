Filho de ex-campeão mundial australiano ganha o direito de enfrentar Patrick Teixeira

O australiano Tim Tzyu ganhou o direito de enfrentar o brasileiro Patrick Teixeira, dono do cinturão mundial dos pesos médios-ligeiros, ao vencer, nesta quarta-feira, em Townville, Austrália, o compatriota Jeff Horn, por nocaute técnico no oitavo assalto. O evento no novo estádio da cidade teve a presença de 16 mil pessoas, sem isolamento social.

Com a vitória, Tzyu tornou-se o principal desafiante e acumulou a 15ª vitória, com 11 nocautes, aos 25 anos de idade. “Só quero que todos saibam que meu nome é Tim, não filho de Kostya. Respeito Jeff, ele conquistou tanto que fez a Austrália atingir este patamar. Eu estava melhor dessa vez. Estou aqui para hastear a bandeira da Austrália.”

Tim é filho do lendário Kostya Tzyu, que lutou de 1992 a 2005 e somou títulos entre os meio-médios-ligeiros, com vitória sobre Julio Cesar Chavez, Zab Judah e Miguel Angel Gonzalez.

Tim Tzyu mostrou grande técnica e um estilo bonito de lutar. Na média distância, impediu o avanço descontrolado de Horn, ex-campeão mundial, com vitória sobre Manny Pacquiao (discutida) no currículo. A partir do terceiro assalto, Tim dominou completamente o duelo, com grande variedade de golpes, destaque para o direto de direita e o ataque na linha de cintura. Após grande castigo, Horn não voltou para o oitavo round.

Agora Tim espera por Patrick Teixeira, que deverá fazer sua primeira defesa contra o argentino Brian Castaño.