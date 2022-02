Filho de Popó dá detalhes da possível luta contra Vitor Belfort

Popó promete mais um desafio para sua carreira. Depois da exibição com o youtuber Whindersson Nunes, o ex-campeão mundial se prepara para enfrentar o compatriota Vitor Belfort, astro do MMA. Igor Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe é quem dá os detalhes da negociação do combate, que poderá ser no exterior no início do segundo semestre.

“Estamos estudando a possibilidade de ser uma luta internacional. Estamos negociando direto com a equipe americana do Vitor”, revelou o empresário. A diferença de peso não é um problema para que o duelo seja acertado.

“O peso seria combinado. O Vitor teria um limite de peso para luta. A gente não pode querer que o Vitor bata 75 quilos (peso de Popó), mas a gente pode fazer com que seja o menor que ele consiga”, afirmou Igor.

A exemplo do pai, o empresário também abusa das “intimidações” com a intenção de promover o combate, que vai ter as regras do boxe. Com direito a nocaute. “Independentemente do peso, iremos fazer a luta. Peso, para um nocauteador como o Popó, n é sinônimo de perigo.

Com todo respeito q o Vitor merece, quantos mais pesado ele estiver, mais rápido será a vitória. Vai ser mais um nocaute para o cartel de Popó. A única certeza que queremos ter é de que Vitor vai vir para a luta.”