Floyd Mayweather, ao lado de Dana White, anuncia retorno aos ringues em 2020. Será um novo circo?

Sem lutar desde a “mentira” com Conor McGregor, em agosto de 2017, Floyd Mayweather anunciou na quinta-feira à noite, por intermédio das redes sociais, que vai voltar a lutar. Informou inclusive que o evento será em parceria com Dana White, presidente do UFC.

“Eu e Dana White estamos trabalhando juntos para trazermos ao mundo um evento espetacular em 2020”, limitou-se a dizer o post, sem revelar se será uma luta de boxe, de MMA ou um novo “circo” como aconteceu diante de McGregor.

Mayweather também postou uma foto com calção e faixas nas mãos, mas sem luvas.

Particularmente, não acredito que Mayweather coloque sua invencibilidade de 50 lutas diante de boxeadores que estejam na ativa.