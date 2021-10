Floyd Mayweather apoia postura de Kyrie Irving ao não se vacinar contra covid-19

O ex-boxeador Floyd Mayweather revelou seu apoio a Kyrie Irving, atleta do Brooklyn Nets, que está impossibilitado de atuar nas partidas da NBA por se recusar a tomar a vacina contra covid-19. Em um vídeo postado nas redes sociais, nesta segunda-feira, Mayweather declarou que respeitava a decisão tomada pela estrela do Nets.

Para o ex-campeão de boxe, Kyrie Irving demonstrou “ter integridade e ser dono de si” para tomar uma “atitude corajosa e que não será controlado por dinheiro”. “”Kyrie, o que foi? Sei que você está passando por muita coisa. Tivemos a chance de estar juntos em 2016 quando você representou a América, quando representou o vermelho, o branco e o azul (Olimpíada do Rio). Você só quer ser tratado com justiça. Você é uma ótima pessoa, grande pai, grande atleta. E você acredita no que pensa.”

Sem assumir se é vacinado ou não, Mayweather prosseguiu seu apoio ao astro da NBA. “A América é a terra dos livres: liberdade de expressão, liberdade de religião e, supostamente, liberdade de escolha. Nunca seja controlado por dinheiro. Eu respeito você por ter alguma integridade e ter sua própria vontade. Uma mente livre faz suas próprias escolhas, e uma mente escrava segue a multidão. Defenda algo ou caia em qualquer coisa. Um homem pode liderar uma revolução para se levantar e lutar pelo que é certo. Uma escolha, uma palavra, uma ação pode mudar o mundo. É louco como as pessoas odeiam você por ser um líder. Espero que suas ações incentivem muitos outros a se levantarem e dizerem que já é o suficiente.”

Mayweather compartilhou o vídeo um dia depois que os manifestantes do mandato anti-vacina se reuniram fora do Barclays Center antes da estreia em casa dos Nets contra o Hornets. Os manifestantes gritavam “Estou com Kyrie” e “Chega de mandatos”.

Irving não respondeu diretamente a perguntas sobre sua situação de vacinação durante o dia da mídia dos Nets em setembro, apenas dizendo que queria manter a situação “privada e lidar com ela da maneira certa com minha equipe”. Ele abordou o assunto com mais detalhes como parte de um vídeo do Instagram Live no início deste mês. “Mais uma vez, vou repetir isso. Não se trata dos Nets. Não se trata da organização. Não se trata da NBA. Não se trata de política”, disse Irving. “É apenas sobre a liberdade do que eu quero fazer.”

Enquanto Mayweather está a favor de Irving, muitos criticam a atitude do o jogador, de 29 anos, como o jornalista Stephen A. Smith, da ESPN, para quem Irving, por supostamente querer ser uma “voz para os que não têm voz”, ter um raciocínio “totalmente estúpido” por permanecer sem se vacinar. O membro do Hall da Fama do basquete, Charles Barkley, elogiou os Nets por manterem Irving longe do time até que ele se torne um “jogador em tempo integral” e lembrou que o atleta ainda será pago pelos jogos que não atuar.

Quanto aos companheiros de equipe, eles estão agindo sob a suposição de que Irving não estará de volta à quadra tão cedo. “Nós definitivamente queremos Kyrie Irving conosco. Ele é uma grande parte do que fazemos. Mas não está acontecendo agora”, disse a estrela dos Nets, Kevin Durant, no domingo. “Mas ninguém vai perder a confiança enquanto estamos jogando e esperar que Kyrie venha nos salvar durante o jogo. Não, temos que jogar. Todos aqui estão confiantes no que fazem, então nós só temos que jogar.”