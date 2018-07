Floyd Mayweather discute com fã: “Eu não tenho medo de GGG”

Floyd Mayweather se envolveu em uma calorosa discussão com um fã, após assistir a um jogo do New York Knicks, na noite de terça-feira, no ginásio do Madison Square Garden, em Nova York.

Com um celular em uma das mãos, um rapaz filmava Mayweather em um automóvel e gritava que o ex-campeão mundial teria “medo” de enfrentar o casaque Gennady Golovkin, atual dono de três cinturões (AMB, CMB e FIB).

Os dois discutiram por cerca de 1min30. Ao final deste tempo, um dos seguranças de Mayweather impediu o prosseguimento da gravação e afastou o fã.

Mayweather lutou pela última vez em 26 de agosto, quando venceu o irlandês Conor McGregor, astro do MMA, por nocaute técnico no décimo round, em um duelo que chamou muito a atenção de toda a mídia.

GGG subiu ao ringue em 16 de setembro e empatou com o mexicano Saúl Canelo Álvarez, após 12 assaltos, em um dos melhores combates dos últimos anos.