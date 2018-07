Floyd Mayweather e Ronaldinho Gaúcho organizam festa em Miami

Floyd Mayweather e Ronaldinho Gaúcho estiveram juntos em uma festa no badalado bar LIV de Miami. O astro do futebol postou uma foto ao lado do lendário boxeador norte-americano nas redes sociais.

Segundo o jornal Daily Mail, a reunião foi para festejar o título mundial dos franceses Benjamin Mendy e Ousmane Dembelé foi organizada pelas duas celebridades do esporte.

Mayweather é um antigo fã do futebol brasileiro e do ex-camisa 10 da seleção, campeão mundial na Ásia em 2002.