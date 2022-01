Floyd Mayweather investe US$ 50 milhões em novo arranha-céu de Nova York

Floyd Mayweather investiu US$ 50 milhões em novo arranha-céu de Nova York. Trata-se do One Vanderbilt, de 93 andares na esquina da 42nd Street com a Vanderbilt Avenue no bairro de Midtown Manhattan. O valor do imóvel é de US$ 3,3 bilhões. O telhado do arranha-céu tem 397 metros de altura e sua torre está a 427 metros acima do solo, tornando-se o quarto edifício mais alto da cidade.

A empresa SL Green adquiriu as estruturas no local entre 2001 e 2011, anunciando planos para construir um arranha-céu em 2012. Depois que uma emenda planejada de zoneamento para o bairro falhou em 2013, a One Vanderbilt foi adiada por vários meses. O TD Bank assinou como inquilino âncora em maio de 2014 e após a aprovação do arranha-céu um ano depois, as estruturas existentes no local foram demolidas.

Uma cerimônia inovadora para o One Vanderbilt foi realizada em outubro de 2016, e a torre terminou em 17 de setembro de 2019, dois meses antes do previsto. Apesar dos atrasos relacionados à pandemia, o prédio foi inaugurado em setembro de 2020, e o Summit foi inaugurado em outubro de 2021.

Floyd Mayweather fará uma luta exibição no heliporto do hotel Burj Al Arab Jumeirah, em Dubai (Emirados Árabes), em 20 de fevereiro.