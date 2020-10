Floyd Mayweather menospreza Robinson, Ali e Marciano: ‘Sou o mais vencedor de todos os tempos’

Em entrevista ao Club Shay Shay, Floyd Mayweather criou mais uma grande polêmica, ao se proclamar o boxeador mais vencedor da história do boxe. Para isso, o norte-americano se comparou a três lendas do boxe.

“De todos esses caras na história do boxe, eu conquistei mais do que qualquer lutador”, disse Mayweather, que terminou com um cartel invicto de 50 vitórias, sendo a última uma palhaçada diante de Conor McGrego, do lutador de MMA.

“Quantos campeões mundiais Rocky Marciano bateu? Já sabemos, venci mais campeões que vão para o Hall da Fama do que ele em seu período de carreira. Então, vamos eliminá-lo. Então ele é 49-0 e eu 50-0”, disse o ex-campeão, de 43 anos, que entrou no ringue pela última vez em uma luta oficial em 2017 e concorre este ano a um lugar no Hall da Fama.

“Estamos falando de realizações. Ali é o mesmo lutador que foi derrotado por um lutador em sete lutas? Leon Spinks venceu Muhammad Ali quando ele tinha apenas sete lutas”, afirmou. “Se realmente dissermos a verdade, Ken Norton realmente venceu Ali três vezes. Volte e veja as lutas. Estamos apenas dizendo a verdade e eu amo Ali. Sugar Ray Robinson? Ele teve 200 lutas? E ainda derrotei mais campeões mundiais do que ele.”

Questionado sobre por que ele não recebe o crédito que merece, apesar de sua autoconfiança de que seja o melhor de todos, Mayweather simplesmente respondeu: “Ciúme. Eu falo o que penso.”