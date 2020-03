Floyd Mayweather: ‘Se Deontay Wilder treinar comigo, ele pode vencer Tyson Fury’

Floyd Mayweather sabe como se manter nos holofotes. O ex-campeão mundial afirmou, em Manchester, na Inglaterra, que pode ajudar Deontay Wilder a vencer Tyson Fury na terceira luta entre ambos, com data prevista para 18 de julho, em Las Vegas. “Se Deontay Wilder treinar comigo, ele poderá vencer Tyson Fury.”

Logo após a derrota de Wilder para Fury no último dia 22, Mayweather postou em suas redes sociais uma mensagem de apoio ao seu “irmão”. Vale lembrar que Wilder tem sua carreira dirigida por Al Haymon, conselheiro de Mayweather nos últimos anos.

O vencedor de Fury x Wilder III deverá ter a oportunidade de encarar o ganhador do confronto entre o britânico Anthony Joshua e o búlgaro Kubrat Pulev, dia 20 de junho, em Londres, no estádio do Tottenham.

No primeiro duelo, Wilder e Fury empataram, em 1.º de dezembro de 2018, no Staples Center, em Los Angeles.

Em 2017, Mayweather parabenizou Joshua pela vitória sobre o ucraniano Wladimir Klitschko, mas comentou que o britânico teria recebido muitos golpes. Na época, o norte-americano ofereceu seu ginásio, em Las Vegas, para o inglês ie treinar com ele.