Floyd Mayweather vai ter foto nos cinturões do Conselho Mundial de Boxe

O Conselho Mundial de Boxe revelou que todos os cinturões dos campeões mundiais da organização terão a foto de Floyd Mayweather. O ex-campeão mundial vai se juntar a Muhammad Ali e Jose Sulaiman, presidente eterno da entidade. O campeão atual da categoria e dois campeões lendários também estarão representados.

Campeão entre os supernas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-edios e médios-ligeiros, Mayweather teve um carte invicto, com 50 vitórias, sendo 27 nocautes. “Estou honrado pelo CMB ter ncluído minha imagem em seu cinturão verde e dourado para a eternidade”, disse o ex-lutador, de 43 anos. “Lembro-me da primeira vez que ganhei um cinturão do CMB e vi as fotos dos grandes campeões lá e sempre quis estar lá também.”

“Para mim é um sonho estar ao lado do grande Muhammad Ali. Além disso, o fundador do CMB, Don Jose. Ser reconhecido por eles para contribuir com a organização e o esporte. Estou muito grato por receber esta honra”, completou o norte-americano.

O primeiro título de Floyd Mayweather foi o cinturão dos superpenas do CMB. A vitória foi sobre Genaro “Chicanito” Hernandez, cujo córner interrompeu a luta após oito rounds.