Floyd Mayweather, Wladimir Klitschko, Andre Ward e Laila Ali estão no Hall da Fama

Floyd Mayweather, Wladimir Klitschko, Andre Ward e Laila Ali são os indicados para entrar no Hall da Fama Internacional, em Canastota, Nova York. A cerimônia oficial será em junho do ano que vem.

Também foram indicados os ex-boxeadores Davey Moore, Jackie Tonawanda e Miriam Trimiar, assim com o cut man Freddie Brown e o técnico Jackie McCoy, além do jornalista George Kimball e do executivo de televisão do canal Showtime Jay Larkin.