Floyd Mayweather x Miguel Cotto é a atração do ‘Sexta de Gala’, no DAZN

O duelo Floyd Mayweather x Miguel Cotto é a atração desta ‘Sexta de Gala’, a partir das 18h30, no DAZN. A luta é de 2012 e mostra os boxeadores em grande forma.

Cotto era o campeão dos médios-ligeiros e iria imprimir um ritmo muito forte na luta, causando inéditos sangramentos em Mayweather. O duelo vendeu 1,5 milhão de assinaturas no pay per view, arrecadando US$ 94 milhões. Mayweather ganhou só de bolsa US$ 32 milhões, enquanto Cotto ficou com US$ 8 milhões.

Um mês depois da luta, Mayweather se apresentou a um tribunal de Las Vegas e admitiu que havia batido na mãe de seus filhos. Já Cotto, apesar da derrota, colocou seu nome entre os grandes boxeadores da história de Porto Rico, ao lado de Wilfredo Gomez, Wilfredo Benítez, Hector Macho Camacho, Felix Trinidad entre outros.