Foreman, Sugar, Tyson e Pelé na tela do Bandsports neste sábado, às 21 horas

O canal Bandsports reservou a noite do próximo sábado mais uma vez para a nobre arte. Desta vez, serão quatro grandes lutas realizadas nas décadas de 80 e 90, a partir das 21 horas. Com narração original de Alexandre Santos e Luciano do Valle.

O primeiro duelo será entre os pesos pesados Donovan Razoer Ruddock e James Quebra-Ossos Smith, de 1989. Ruddock se preparava para pegar Tyson e Quebra-Ossos havia lutado com Maguila.

Depois será a vez do clássico entre Sugar Ray Leonard e Marvin Hagler, de 1987, pelo cinturão mundial dos pesos médios.

O terceiro duelo é de 1990, entre os pesados George Foreman e Ken Lakusta. Big George buscava a chance de tentar recuperar o cinturão mundial dos pesados.

Para fechar a programação vamos ver o melhor de Mike Tyson, diante de Tyrell Biggs, em 1987. Convidado da Band, Pelé fez os comentários.

Vai ser sensacional!!!