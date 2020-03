FOX Sports acerta na mosca ao escalar Benjamin Back para o Boxing For You

A oitava edição do Boxing For You, a primeira de 2020, registrou a presença de Benjamin Back na transmissão do FOX Sports. Com bom humor e descontração, o apresentador fez as reportagens pós-luta, ao lado de Gudryan Neufert, sempre muito bem informado.

“Eu adoro boxe. Treinei com o Miguel de Oliveira na Companhia Atlética. Só treinei, pois acho o treino do boxe fantástico”, disse Benja, que é o âncora do programa “Fox Sports Radio”, o de maior audiência no canal.

A presença de Benja foi boa para o evento, pois sua popularidade nas redes sociais aumentou ainda mais o interesse pela programação, que teve como principal evento a vitória de Esquiva Falcão sobre o argentino Jorge Daniel Miranda, por nocaute técnico, no quinto assalto.

Se Benja foi bem nas reportagens, a narração, mais uma vez, ficou por conta de Eder Reis, que ratificou seu trabalho como o melhor narrador de lutas do País.