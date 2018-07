FOX Sports transmite Jarrett Hurd x Erislandy Lara, direto de Las Vegas, neste sábado

Mais um sábado de boxe na TV brasileira. O canal FOX Sports transmite, direto de Las Vegas, o duelo entre os médios-ligeiros Jarrett Hurd e Erislandy Lara.

Hurd, de 27 anos, está invicto, com 21 vitórias, sendo 15 nocautes. Lara, que ficou conhecido no Brasil por ter abandonado a delegação cubana no Pan do Rio, em 2007, está com 34 anos e tem um cartel de 25 vitórias (14 nocautes), dois empates e duas derrotas.

Mais uma disputa de cinturão está prevista na programação no Hard Rock Hotel e Casino. Caleb Truax x James DeGale é uma revanche pelo cinturão dos supermédios da Federação Internacional de Boxe.

Em dezembro, Truax, de 34 anos, venceu e melhorou seu cartel para 29 vitórias (18 nocautes), três derrotas e dois empates. DeGale, de 32 anos, acumula 23 triunfos (14KOs), duas derrotas e um empate.

Já o confronto entre Julian Williams x Nathaniel Gallimore é uma eliminatória dos médios-ligeiros da Federação Internacional.