FOX Sports transmite para a América Latina e Boxing For You ganha milhões de telespectadores

A nona edição do Boxing For You, neste sábado à noite, vai ganhar milhões de telespectadores. O canal FOX Sports, que detém os direitos de transmissão, vai repassar as imagens ao vivo do evento na Arena de Lutas, em São Paulo, para toda a América Latina.

A nona edição do Boxing For You terá quatro lutas. A principal será entre o campeão olímpico Robson Conceição (invicto com 13 vitórias) e o paulista Eduardo Reis no peso casado dos superpenas (até 58,5kg). Outro destaque da noite é a apresentação de Esquiva Falcão e Morramed Araújo, atual campeão brasileiro dos médios-ligeiros.

Uma luta feminina inicia a programação com o duelo entre Lila Furtado (1-0) na categoria super-galo (até 55,3 kg) contra a estreante Eduarda Vasconcelos. Na sequência sobem ao ringue Vitor Siqueira (5-1) e Kenes Carneiro (3-2) nos médios-ligeiros (até 69,8 kg).