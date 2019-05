FOX Sports transmite Wilder x Breazeale, sábado, às 22 horas

O FOX Sports transmite neste sábado, às 22 horas, com exclusividade, a nona defesa de título mundial do norte-americano Deontay Wilder. O norte-americano campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe terá como adversário o compatriota Dominick Breazeale.

Wilder, de 33 anos, soma 40 vitórias (39 nocautes) e está invicto. Breazeale, tem a mesma idade, mas soma 20 triunfos (18 pela forma de clorofórmio) e apenas uma derrota. O revés foi em 25 de junho de 2016, em Londres, diante de Anthony Joshua, por nocaute técnico no sétimo assalto.

O evento no Barclay’s Center, no Brooklyn, em Nova York, ainda reserva a disputa entre os pesos penas Gary Russell Jr. (campeão pelo CMB) frente ao espanhol Kiko Martinez.