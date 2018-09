FOX Sports vai passar Garcia x Porter. Sport negocia para ter Canelo x GGG 2

Garcia x Porter/Divulgação-Showtime

O mês de setembro é sempre especial para o boxe internacional. Depois da grande vitória de Patrick Teixeira, nos Estados Unidos, os fãs da nobre arte poderão acompanhar no próximo sábado o duelo entre os meio-médios Danny Garcia e Shawn Porter, que terá transmissão ao vivo do FOX Sports.

Canelo x GGG 2 deve ser anunciado nos próximos dias. O canal SporTV negocia para ter as imagens da principal luta do ano. O evento está na grade da emissora para o dia 15, mas ainda está com um aviso de “a confirmar”. Tudo indica que o acordo será fechado.

E ainda teremos Joshua x Poventikin, Rose Volante……