FOX Sports vai transmitir Deontay Wilder x Tyson Fury, dia 1º de dezembro, direto de Los Angeles

Os fãs da nobre arte podem ficar tranquilos. O esperado duelo entre os pesos pesados Deontay Wilder e Tyson Fury vai ser transmitido para o Brasil pelo canal FOX Sports, dia 1º de dezembro, direto de Los Angeles.

O combate vai valer o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, que pertence a Wilder desde 17 de janeiro de 2015. Será a oitava defesa do título por parte do campeão norte-americano.

Aos 33 anos, Wilder soma 40 vitórias, com 39 nocautes. Também invicto, Fury, de 30 anos, acumula 27 triunfos, com 19 nocautes.

A programação que tem Wilder x Fury como luta principal também vai reunir Robert Guerrero, Chris Arreola, Anthony Yarde, Julio Cesar Chavez Jr., Joe Joyce, Luis Ortiz, e Jarret Hurd.