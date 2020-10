Fundação Manny Pacquiao festeja a entrega de 100 casas nas Filipinas

Manny Pacquiao festejou em suas redes sociais a entrega de 100 casas, frito do trabalho de sua fundação nas Filipinas. “Depois de suspender o projeto habitacional devido a covid-19, estamos muito animados por ter retomado a construção – com cem casas próximas da conclusão!”

Aos 41 anos, senador e militar por seu país, Pacquiao é dono do cinturão mundial dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe, mas seu retorno aos ringues só deve ocorrer em 2021.

Rumores apontam para o luta de Pacman com Conor McGregor, astro do MMA. Pacquiao teria aceitado a luta e a bolsa do filipino no evento seria destinada para ajudar as pessoas vítimas do covid em seu país.