Futura luta de Esquiva Falcão com GGG vai depender de Canelo. Entenda o caso

Gennady GGG Golovkin revelou, nesta semana, em entrevista a jornais britânicos, que estaria em conversação com a equipe de Saul Canelo Alvarez para uma terceira luta entre ambos em 2022. Mas isso vai depender de duas coisas.

Primeiro: GGG precisa derrotar Ryota Murata, em 29 de dezembro, em Saitama, no Japão, em combate unificatório pelo título dos médios da FIB e AMB. Segundo: Canelo não acertar a luta com o congolês Ilunga Makabu, pelo título mundial dos cruzadores do CMB.

Se tivermos Canelo x Makabu, em maio, Esquiva poderá encarar GGG no mesmo período, desde que o casaque vença Murata. O japonês nao tem interesse em lutar com o brasileiro, com quem disputou e vence a final olímpica em Londres-2012.

Um duelo GGG x Canelo III proporcionaria muito mais dinheiro para o lutador do Casaquistão, que completa 40 anos em abril, do que uma luta com o brasileiro. Já para Canelo, tanto a luta com GGG como a com Makabu são interessantes financeiramente.

A partir de janeiro, teremos as conversas entre os empresários e tudo será definido.