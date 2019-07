Futuro de Patrick Teixeira depende do mexicano Jaime Munguia

O futuro da carreira de Patrick Teixeira depende do mexicano Jaime Munguia. O campeão tem dois caminhos a seguir na carreira. Ou enfrenta Jesse Vargas e defende o cinturão ou abdica do título e sobe para a categoria dos médios.

Caso Munguia lute com Vargas, Patrick enfrenta Dennis Hogan, o mesmo que perdeu para Munguia em abril , em decisão contestada. Se Munguia subir para os médios, Patrick x Hogan será válido pelo título mundial.

Depois de um período de treinos nos Estados Unidos, Patrick, segundo do ranking da OMB, está no Brasil. Vai retornar para a América do Norte daqui a trinta dias.