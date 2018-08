Gabriel Medina grava vídeo como incentivo para Patrick Teixeira. Veja!

O boxeador Patrick Teixeira ganhou um incentivo a mais para sua luta de sábado, em Índio, na Califórnia, diante do jamaicano Nathaniel Gallimore.

O surfista Gabriel Medina gravou um vídeo desejando boa sorte para o pugilista catarinense.

Patrick, décimo colocado no ranking da Organização Mundial de Boxe, busca se aproximar de uma disputa pelo título mundial dos médios-ligeiros.

Patrick tem contrato com a empresa norte-americana Golden Boy Promotions (GBP), de Oscar De La Hoya. No sábado, o duelo será transmitido ao vivo por intermédio da página da GBP no facebook.