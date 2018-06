Garcia nocauteia Rios e ratifica meio-médios como a melhor categoria do boxe

Steve Marcus/AFP

Após quase um ano afastado dos ringues, Danny Garcia mostrou que tem condições de recuperar o título mundial, ao nocautear Brandon Rios, no nono assalto, na madrugada deste domingo, em Las Vegas.

A vitória valeu como eliminatória para a disputa do cinturão do Conselho Mundial de Boxe (CMB), que pertence a Keith Thurman. Os dois se enfrentaram em março do ano passado e Thurman venceu por pontos.

Garcia faz parte da lista de bons meio-médios da atualidade no boxe. Além dele e de Thurman, a categoria (até 66,678 quilos) apresenta Terence Crawford, Errol Spence Jr., Manny Pacquiao, Shawn Porter, Lucas Matthysse, Jeff Horn e Jessie Vargas, entre outros.