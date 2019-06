Garoto-propaganda de 13 marcas, Anthony Joshua invade Nova York

Lutar no Madison Square Garden sempre vai ser importante para qualquer boxeador. No caso do britânico Anthony Joshua é ainda mais especial. Garoto-propaganda de 13 marcas, o peso pesado sabe que sua estreia me território norte-americano vai muito mais além do que apenas defender três títulos mundiais.

Uma vitória contundente diante do mexicano Andy Ruiz Jr, neste sábado, vai abrir muitas possibilidades para o pugilista de Watford consolidar suas parcerias e aumentar ainda mais seu patrimônio milionário.

Joshua tem uma bolsa garantida de US$ 25 milhões (cerca de R$ 100 milhões), mas seu faturamento pode atingir o dobro, com os “prêmios” que vai receber de seus patrocinadores. Um deles promete dar ao campeão olímpico de 2012, em Londres, US$ 7 milhões em caso de vitória esta noite.

Por isso, Joshua tem a obrigação de derrubar Ruiz nos primeiros assaltos. Seu desempenho estará sendo minuciosamente analisado por muita gente. Não só pelos amantes da nobre arte.

Joshua x Ruiz terá transmissão ao vivo do DAZN a partir das 21h30.