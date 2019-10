Gennady GGG Golovkin busca no Madison Square Garden fechar década como campeão

Gennady Golovkin vai tentar somar mais um título mundial da categoria dos médios, neste sábado, no tradicional ringue do Madison Square Garden, em Nova York. GGG terá pela frente o ucraniano Sergiy Derevyanchenko na disputa do cinturão vago da Federação Internacional de Boxe. O DAZN transmite a partir das 20 horas.

O boxeador do Casaquistão, de 37 anos, conquistou seu primeiro cinturão em 2010 e chegou a ostentar três dos quatro principais títulos (FIB, CMB e AMB). E de 2009 a 2016 somou 23 nocautes consecutivos.

Ambicioso, GGG já planeja vôos ainda maiores, após Derevyanchenko. “Quero enfrentar um dos melhores na minha primeira defesa de título”, disse o pugilista, demonstrando grande confiança para o duelo do fim de semana, após o treino aberto ao público, em Nova York.

Em seu cartel, GGG soma 39 vitórias, com 35 nocautes), um empate e uma derrota. As duas vezes em que não saiu do ringue vencedor foi contra o mexicano Saul Canelo Alvarez.