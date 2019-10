Gennady GGG Golovkin está entre os maiores pesos médios de todos os tempos? Veja a lista

Gennady Golovkin luta sábado, no Madison Square Garden, em Nova York, pelo cinturão vago dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB), diante do ucraniano Sergiy Derevyanchenko. O DAZN transmite com exclusividade.

Aos 37 anos, o boxeador do Casquistão soma 39 vitórias, um empate e uma derrota, com 35 nocautes. A pergunta é a seguinte: GGG está entre os melhores médios da história?

Confira uma lista e vote:

Sugar Ray Robinson

Sugar Ray Leonard

Carlos Monzón

Marvin Hagler

Bernard Hopkins

Roy Jones Jr.

James Toney

Jake La Motta

Marcel Cerdan

Harry Greb

Gene Fullmer

Stanley Ketchel

Gerald McClellan

Nigel Eubank

Outro……