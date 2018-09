Gennady GGG Golovkin pode tirar Ryota Murata da rota de Esquiva Falcão

A derrota de Gennady Golokin para Saul Canelo Alvarez pode causar prejuízo para Esquiva Falcão. Atrás de grandes GGG, planeja um duelo com o japonês, no Japão, depois da luta do oriental contra Rob Brant, dia 20 de outubro.

No mesmo dia, na preliminar de Murata x Brant, Esquiva enfrenta o argentino Guido Nicolas Pitto, pelo cinturão internacional da Federação Internacional de Boxe.

Esquiva tem uma promessa da Top Rank, empresa com a qual tem contrato, de que enfrentará Murata no primeiro trimestre de 2019

Outra possibilidade de luta para GGG é encarar o vencedor entre BJ Saunders e Demetrius Andrade, que também lutam dia 20 de outubro, mas em Boston. Saunders vai defender o cinturão dos médios da Organização Mundial de Boxe.