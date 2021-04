George Foreman compara Tyson Fury com Muhammad Ali, Joe Frazier e Mike Tyson

O lendário George Foreman usou as redes sociais para opinar sobre Tyson Fury. O ex-campeão mundial de 1973 e 1994 revelou sua admiração pelo britânico Tyson Fury, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, e até o comparou com outros grandes nomes da história da nobre arte.

“Claro que era uma época diferente; Ali era tão inteligente que seria difícil pensar que muitos lutadores de qualquer época poderiam vencê-lo; Joe Frazier era muito duro. Todos nós gostamos de Mike Tyson. Fury também é bom”, disse Big George.

Fury deve ter nos próximo dias anunciada a luta com o compatriota Anthony Joshua, campeão pela Associaçãoo Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe. Segundo os empresário Eddie Hearn só é necessário definir o local da luta. Nove cidades brigam pelo evento. Um segundo duelo já é previsto, mas este deverá ser, com público, no Estádio de Wembley, em Londres, no fim do ano.