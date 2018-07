GGG desafia Mayweather para lutar entre os médios-ligeiros

Os vídeos colocados na internet com Floyd Mayweather em treinamento parecem que têm um fundamento. O ex-campeão mundial estaria com intenções de interromper mais uma vez a aposentadoria. Motivo: um duelo com Gennady GGG Golovkin.

Abel Sanchez, técnico de GGG, voltou a dizer que seu pupilo só aceitaria baixar para o peso médio-ligeiro para um duelo com Mayweather.

GGG, aos 35 anos, tem necessidade de fazer grandes lutas e arrecadar o máximo de dinheiro antes do fim da carreira. Ele sabe que uma luta deste porte pode lhe garantir uma bolsa de US$ 50 milhões pelo menos.

Para se ter uma ideia do que pode representar uma luta entre GGG x Mayweather, o empresário Tom Loeffler admite, se for preciso, deixar o segundo combate com Saul Canelo Alvarez para depois de Mayweather.

Resta saber se Mayweather vai ter coragem de colocar em jogo sua invencibilidade frente a um adversário tão difícil como GGG, principalmente após se mostrar fora de forma em agosto no duelo com Conor McGregor. É bom lembrar que “Money” já está com 40 anos.