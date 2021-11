GGG e Murata lutam em 29 de dezembro? Qual vitória é melhor para Esquiva Falcão

GGG e Ryota Murata lutam em 29 de dezembro, em Saitama, no Japão. O casaque é campeão dos médios pela FIB, enquanto o japonês é o dono do cinturão da AMB. O vencedor vai unificar os títulos e o brasileiro Esquiva Falcão poderá ser um desafiante oficial.

Antes, porém, o brasileiro vai precisar vencer o canadense Patrice Volny, dia 20, pela eliminatória pelo título da FIB dos pesos médios, em evento que vai ter como duelo principal Terence Crawford e Shawn Porter.

Em caso de vitória de Esquiva sovre Volny, qual o melhor adversário: GGG ou Murata?

Um duelo com GGG seria o mais difícil, mas também histórico. Afinal, o rival seria um nome muito importante do boxe. Já com Murata seria a oportunidade de uma revanche da polêmica final olímpica de Londres-2012, quando o asiático foi apontado como o vencedor da luta.

E você? Qual a sua opinião?