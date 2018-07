GGG é ovacionado em jogo de futebol americano no estádio Azteca

Gennady GGG Golovkin teve a oportunidade de conferir sua popularidade no México durante uma partida de futebol americano, domingo, no Estádio Azteca. O astro do boxe mundial foi aplaudido de pé pelos mais de 75 mil torcedores, ao pisar no gramado no intervalo do jogo entre Oakland Raiders and the New England Patriots.

Os mexicanos gostam de GGG apesar da rivalidade que o lutador do Casaquistão possui com o mexicano Saul Canelo Alvarez. Os dois lutaram em 16 de setembro, quando houve empate. Um novo duelo está previsto para 5 de maio.

Convidado pelo Conselho Mundial de Boxe, GGG participou de vários eventos na capital mexicana durante uma semana.

O estilo de luta de GGG, repleto de troca de golpes e bastante violento, é muito respeitado pelos fãs mexicanos.

Vários críticos acreditam que Canelo x GGG possa se tornar uma trilogia independentemente do resultado do segundo confronto. E o tradicional estádio da Cidade do México é o local preferido dos empresários.