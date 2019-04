GGG enfrenta canadense, dia 8 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York

crédito: AP

Afastado dos ringues desde setembro, quando perdeu para Saul Canelo Alvarez, Gennady Golovkin anunciou seu retorno para 8 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York.

O ex-campeão mundial dos médios, de 37 anos, vai enfrentar o invicto canadense Steve Rolls (19-0), de 35 anos, em um duelo com peso combinado de 164 libras (74,390 quilos).

Esta é a primeira das seis lutas previstas para GGG no contrato de nove dígitos e com validade de três anos assinado com a empresa de streaming britânica DAZN.

Se GGG vencer Rolls e Canelo bater o norte-americano Daniel Jacobs, dia 4 de maio, em Las Vegas, os dois deverão se enfrentar pela terceira vez em setembro.

Apesar de invicto, Rolls não tem em seu cartel vitórias sobre adversários de renome. Esta será a sétima luta que fará nos Estados Unidos. Todas as outras foram em ringues canadenses.

“Estou muito feliz de retornar e lutar no Madison Square Garden, onde os fãs são ótimos”, disse GGG, que soma 38 vitórias, um empate e uma derrota. Esta será a quarta vez que o lutador do Casaquistão vai se apresentar no “templo do boxe”. Diante de Daniel Jacobs, Daniel Geale e David Lemieux o tradicional ginásio sempre esteve lotado.

Os lutadores vão se encontrar segunda-feira no Madison Square Garden, em Nova York, e em Los Angeles, na terça feira.