GGG luta no DAZN e fica de olho na terceira luta contra Canelo, em setembro

Pela segunda semana consecutiva o lendário ginásio do Madison Square Garden, em Nova York, será palco de uma grande noitada. Depois de Joshua x Ruiz, agora é a vez do ex-campeão Gennady GGG Golovkin se apresentar no principal palco da nobre arte.

De olho em um terceiro duelo com o mexicano Saul Canelo Alvarez, GGG encara o invicto canadense Steve Rolls. O evento terá transmissão do DAZN, a partir das 22 horas.

Aos 37 anos, GGG soma 38 vitórias (34 nocautes), um empate e uma derrota, enquanto Rolls, de 35 anos, ainda não perdeu como profissional após 19 duelos, com dez nocautes. “DAZN tem interesse em uma terceira luta entre Canelo e GGG para setembro”, disse o empresário britânico Eddie Hearn.

GGG perdeu para Canelo no primeiro duelo, em 2016, em decisão por pontos bastante polêmica. No ano seguinte, o mexicano venceu por margem muito pequena na opinião dos jurados. As duas lutas foram na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Quando assinou contrato com a DAZN, empresa de streaming britânica, em março, GGG fechou um pacote de seis lutas em três anos. Esta vai ser sua estreia. Além de Canelo, outra possibilidade para o lutador do Casaquistão é enfrentar o vencedor entre o campeão Demetrius Andrade e Maciej Sulecki, que se enfrentam no dia 29 de junho.