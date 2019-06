GGG nocauteia, mas vai precisar de um título para ter a 3ª luta com Canelo

No momento em que a contagem do juiz Steve Willis chegou a dez, Oscar De La Hoya parabenizou Gennady Golovkin pela vitória no quarto assalto sobre o canadense Steve Willis, no Madison Square Garden, em Nova York, mas avisou: “Ganhe primeiro um título mundial para que eu possa considerar uma terceira luta com Canelo”, escreveu nas redes sociais, o empresário que cuida carreira do campeão mexicano.

Com isso, o dono da Top Rank, que tem parceria com o DAZN, deu a entender que GGG terá de enfrentar o vencedor entre Demetrius Andrade, campeão dos médios da Organização Mundial de Boxe,esperado e Maciej Sulecki, dia 29, tirando o esperado evento de setembro e colocando apenas para 2020.

Pela primeira vez em ação, após iniciar treinamentos com Jonothan Banks, que substituiu Abel Sanchez, GGG apresentou mais movimentação de troncos e uso do jab. Sua defesa permaneceu com falhas, o que fez o lutador do Canadá ganhar o segundo assalto, após dois bons golpes que acertaram em cheio o ex-campeão.

Ao ir para o descanso, antes do terceiro assalto, Banks reanimou seu pupilo: “Mostre a ele quem é Gennady Golovkin. Você é muito melhor do que ele.”

Mas no quarto assalto, depois de dois “croques” (golpes de cima para baixo no topo da cabeça) que furaram a defesa de Rolls, GGG partiu para o ataque e, em uma troca relâmpago de guarda, atuou como canhoto e acertou fortíssima esquerda em direto que explodiu no rosto do rival.

Depois da luta, GGG disse que quer já a terceira luta com Canelo para delírio dos 12.357 espectadores presentes ao lendário ginásio novaiorquino.

Só nos resta esperar os próximos dias.