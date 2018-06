GGG veste camisa da seleção mexicana para festejar vitória sobre a Coreia do Sul

Gennady GGG Golovkin sabe como conquistar o povo mexicano a menos de três meses do segundo confronto diante de Saúl Canelo Alvarez.

O boxeador do Casaquistão postou foto com a camisa da seleção mexicana poucos minutos depois da vitória, por 2 a 1, sobre a Coreia do Sul pela Copa do Mundo da Rússia.

Vários críticos comparam o estilo de luta de GGG com o dos mexicanos e o lutador do Casaquistão usa isso para incomodar Canelo.

GGG x Canelo está marcado para 15 de setembro, em Las Vegas. O primeiro duelo entre ambos, em setembro do ano passado, terminou empatado.