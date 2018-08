Há 23 anos, Tyson voltava aos ringues após prisão por estupro em Indianápolis

Em 19 de agosto de 1995, Mike Tyson voltava aos ringues após cumprir pena de três anos por estupro em Indianápolis.

O Iron Man teve pela frente o compatriota Peter McNeeley, um boxeador voluntarioso, mas de segunda linha. Tudo feito pera o ex-campeão não ter muito trabalho.

E Tyson cumpriu o esperado, ao vencer com apenas 1min29 para delírio dos 16,113 espectadores no Ginásio do MGM Hotel, em Las Vegas.

McNeeley caiu duas vezes. Vinny Vecchione, manager do lutador, entrou no ringue e forçou o juiz Mills Lane a paralisar o combate.

A luta vendeu 1,5 milhão de assinaturas no sistema pay per view, faturando US$ 63 milhões. Tyson ficou com US$ 25 milhões, enquanto McNeeley faturou US$ 540 mil.