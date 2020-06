Há 25 anos, a ESPN Brasil tinha ‘Noite do Boxe’

Em 17 de junho de 1995, uma terça-feira, a ESPN Brasil estreou na TV brasileira. E logo no primeiro dia um dos programas escolhidos para a grade foi “Noite do Boxe”, que ia ao ar todas as terças-feiras e aos sábados.

O programa ficou no ar por cinco anos e teve apresentação de Elys Marina, narração de Milton Leite, coordenação de João Simões, edição de Denis Gavazzi, produção de Carlos Brighi, Thiago Blum, Reginaldo David, edição de imagens de Mauro Coelho Gagliardi, Dirceu Kiss, o “mágico” Edson Leal na computação gráfica, coordenação de Cris Freitas, todos sob orientação de José Trajano. Paulo Soares, Cledi Oliveira, Cacá Fernando e outros, que me perdoem pela falta de memória, enriqueceram com o seu talento e capacidade de comunicação.

Lutas históricas, documentários, entrevistas, matérias exclusivas feitas nos Estados Unidos, boletins de coberturas internacionais e até “aulas” com Miguel de Oliveira e Eder Jofre foram algumas das atrações.

Foi um enorme prazer e uma grande honra trabalhar com todos vocês. Como dá saudade desse tempo. Ficou para a história.