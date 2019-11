Há 25 anos, George Foreman nocauteou Michael Moorer e se tornou o mais velho campeão dos pesos pesados

Confira o texto de apresentação da luta em que George Foreman se sagrou o campeão mundial mais velho entre os pesos pesados:

O norte-americano George Foreman, de 45 anos, tenta hoje entrar para a história do boxe como o lutador mais velho a conquistar o título mundial dos pesos-pesados (acima de 86,183 quilos).

Foreman desafia o compatriota Michael Moorer, campeão da Associação Mundial (AMB) e Federação Internacional (FIB), no “MGM Grand Hotel-Casino”, de Las Vegas.

“Não me importo quando dizem que estou velho”, disse Foreman. “Estou velho, mas estou aqui”, completou. Foreman foi campeão dos pesados de janeiro de 1973 a outubro de 1974, quando perdeu por nocaute para Muhammad Ali.

“Ele está no melhor de sua forma”, disse o técnico Angelo Dundee, que orientou Ali em 1974. Na pesagem, ontem, o veterano pugilista acusou 113 quilos. Este é o menor peso do lutador nas últimas 29 lutas, desde 1987.

“Posso não ter a mesma velocidade de antes, mas nenhum lutador resiste meu direto de direita”, afirmou o lutador, que acumula 72 vitórias, com 67 nocautes, e apenas quatro derrotas.

A última luta de Foreman foi há 17 meses, na derrota, por pontos, para Tommy Morrison. Na primeira tentativa de reconquistar o título, em 1991, Foreman perdeu para Evander Holyfield.

Foreman foi campeão olímpico (México/1968). Na época, Michael Moorer não tinha um ano de vida. “Tenho o maior respeito por Foreman”, disse Moorer. “Mas esta é a primeira de uma série de grandes lutas que quero realizar.”

A crítica não aprova Moorer. Para muitos, Moorer não possui carisma, assim como seu antecessor Evander Holyfield, de quem conquistou o cinturão em abril.

Moorer não é um “peso-pesado natural”. Conquistou o título dos meio-pesados (até 79,379 quilos), em 1988. “Irei provar meu valor”, afirmou o único campeão peso-pesado canhoto do boxe. “O swing (golpes de cima para baixo) de direita é lento”, disse Foreman. “E não é resistente.”

Moorer sofreu quatro knocked downs (queda e contagem até oito) para lutadores decadentes. Dois para Bert Cooper, um para Rodolfo Marín e outro para Alex Stewart. “Minha esquerda é tão forte quanto a direita dele”, disse Moorer, invicto em 35 lutas (30 nocautes). Moorer lidera as apostas com 3 a 1. O campeão recebe US$ 7 milhões, dois a mais que Foreman.

Confira agora o texto da vitória de Foreman sobre Moorer por nocaute no décimo assalto:

O norte-americano George Foreman, de 45 anos, é o pugilista mais velho a conquistar o título mundial dos pesos pesados. Na madrugada de ontem, em Las Vegas, “Big George” nocauteou o seu compatriota Michael Moorer, de 26 anos, no décimo round e ficou com os cinturões da Associação Mundial (AMB) e da Federação Internacional (FIB).

“Cumpri minha promessa de reconquistar o título”, disse Foreman, que se torna o quinto lutador peso-pesado da história a recuperar o cinturão. Antes dele, apenas Muhammad Ali (duas vezes), Floyd Patterson, Tim Whitherspoon e Evander Holyfield haviam conseguido.

O texano Foreman, que nasceu na cidade de Marshall dia 22 de janeiro de 1949, foi campeão de janeiro de 1973 a outubro de 1974. Abandonou o boxe em 1977 para ser pastor evangélico e retornou em março de 1987. Na primeira tentativa de recuperar o título, em abril de 1991, Foreman perdeu, por pontos, para Evander Holyfield, aos 43 anos e três meses.

Em julho de 1952, Jersey Joe Walcott conquistou o cinturão dos pesados, aos 37 anos e cinco meses, ao nocautear Ezzard Charles, que liderava o ranking. Archie Moore, técnico de Foreman, tentou conquistar o título dos pesados em novembro de 1956, mas foi nocauteado no 5º round.

Outros, como Bob Fitzsimmons, aos 39 anos e dois meses, (em 1902) e Muhammad Ali (em 1980), aos 38 anos 9 meses, também foram derrotados.

“Fui surpreendido”, disse Moorer. “Não vi o golpe vir. Era isso que temíamos”, disse Teddy Atlas, seu técnico. O golpe que derrotou Moorer é o mais antigo do boxe. Um direto de direita, que segue um jab (golpe preparatório) de esquerdo.

Agora irei torcer para que Holmes vença McCall e assim possamos ter uma grande luta em 1995″, afirmou o novo campeão. Larry Holmes, de 45 anos, enfrenta o campeão Oliver McCall pelo título do Conselho Mundial de Boxe, dia 21 de janeiro próximo.

A categoria dos pesados permanece enfraquecida tecnicamente. Desde a derrota de Mike Tyson, em fevereiro de 1990, para James “Buster” Douglas, mais seis lutadores conseguiram o título. Os norte-americanos “Buster” Douglas, Evander Holyfield, Riddick Bowe, Oliver McCall, George Foreman e o inglês Lennox Lewis.