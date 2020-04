Há 25 anos, George Foreman vencia na primeira defesa do segundo reinado

Em 22 de abril de 1995, George Foreman derrotou o alemão Axel Schulz em sua primeira defesa do título mundial da Federação Internacional. Big George havia vencido em novembro de 1994 o compatriota Michael Moorer e se tornado o campeão mais velho da história do boxe. Este foi o seu segundo reinado na principal categoria do boxe.

Diante de Schulz, 20 anos mais novo, Foreman sentiu muito o peso da idade e venceu em decisão dividida dos jurados. Um deu empate em 114 pontos e os outros dois deram vitória para o veterano por 115 a 113.

Foreman e Schulz trocaram 1.025 golpes em 12 roundes. O americano acertou 249 de 543 (45%), enquanto o alemão disparou 482 para conectar 229 (47%).

Como comparação, Tyson Fury e Deontay Wilder também disputaram 12 assaltos em 1.º de dezembro de 2018, quando 757 golpes foram trocados. Wilder acertou apenas 71 de 430 (16,5%), enquanto Fury colocou 84 de 327 (25,7%)

Detalhe desta luta foi a grande quantidade de personalidades pertencentes ao Hall da Fama. Eram eles:

George Foreman

Joe Cortez (juiz)

Bob Arum e Wilfred Sauerland (promotores)

Jim Lampley (narrador)

Larry Merchant (comentarista)

Gil Clancy (comentarista e ex-técnico)

Harold Lederman (comentarista)

Michael Buffer (apresentador de ringue)