Há 30 anos, Maguila ganhou o 1º round de Holyfield. E caiu no segundo

Em 15 de julho de 1989, Adilson Maguila Rodrigues subiu no ringue em Lake Tahoe, Nevada, Estados Unidos, como o segundo no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e terceiro na Associação Mundial de Boxe (AMB), para enfrentar o norte-americano Evander Holyfield, primeiro no CMB e AMB.

O duelo era uma eliminatória para se saber qual seria o adversário de Mike Tyson, o campeão unificado da época, que lutaria seis dias depois contra Carl Williams, como franco favorito.

Ex-campeão unificado dos cruzadores, Holyfield era o favorito nas apostas: 11 por 1. Ele tinha 26 anos e um cartel invicto de 21 vitórias, com 17 nocautes. Maguila, aos 31 anos, somava 35 vitórias (26 nocautes) e duas derrotas. O lutador dos Estados Unidos recebeu US$ 1,250 milhão, enquanto o brasileiro ficou com US$ 300 mil.

A plateia de 7,6 mil pessoas, entre elas a apresentadora Hebe Camargo, ficou surpreendida quando Maguila desferiu poderosos jabs e boas direitas, que explodiram em Holyfield. O desempenho do brasileiro fez com que dois dos três jurados o apontassem como o vencedor do round.

Holyfield voltou para o segundo assalto com o intuito de encurtar a distância e pegar Maguila no contra-ataque. E foi isso que aconteceu. O brasileiro, mais uma vez, começou bem o assalto e partiu para o ataque, mas demorou para sair das cordas.

Holyfield acertou forte upper, que abalou o adversário. No momento em que Maguila iniciou o ataque, recebeu uma forte direita que o nocauteou de forma espantosa a 1min29. “Eu me preparei bem, mas tecnicamente o Holyfield era melhor que eu”, disse Maguila a este blog.

Depois da vitória, Holyfield foi ganhar o título mundial no ano seguinte, quando nocauteou James Buster Douglas, que havia vencido Tyson. Também em 1990, Maguila lutou com George Foreman e também perdeu no segundo assalto.

Acompanhe a luta com a narração de Luciano do Valle e os comentários de Newton Campos na transmissão da TV Bandeirantes.